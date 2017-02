Recipe provided by Brad Leaver, Assistant Bar Manager

Ingredients:

1 oz. Hendricks Gin

1/2 oz. Elderflower Liqueur

Splash of Zirbenz Stone Pine Liqueur

1 1/2 oz. of apple juice

1 1/2 oz. of lime juice

Lime wedge and apple wedge

Highball glass

Cocktail shaker

Add all ingredients, shake thoroughly, pour into glass and garnish with a lime wedge and apple wedge