Thunderstorm

Recipe provided by Brad Leaver

Ingredients

1/2 oz Light Rum

1/2 oz Dark Rum

1/2 oz Spiced Rum

1/2 oz Blue Curaco

2.5oz Orange Juice

2.5oz Pineapple Juice

Splash of Grenadine

Garnish orange slice and cherry

Add all ingredients, shake thoroughly, pour into glass, garnish with orange slice and cherry. Enjoy!